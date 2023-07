CSM Bucureşti şi-a schimbat sigla. Explicaţia oferită de oficialii clubului

"Noul design, modern şi dinamic, reflectă ambiţia noastră incontestabilă de a ne depăşi constant performanţele şi de a ne îndrepta mereu spre vârfurile ierarhiilor, poate chiar mai departe, spre stele", a transmis CSM Bucureşti într-un comunicat.

Înfiinţat în anul 2007 de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, Clubul Sportiv Municipal Bucureşti a devenit o structură sportivă complexă, cuprinzând următoarele secţii sportive: atletism, baschet, caiac-canoe, canotaj, dans sportiv, handbal, motociclism, nataţie, rugby, şah, scrabble&go, tenis, volei, yachting.

Perla clubului este echipa de handbal feminin, care are an de an rezultate bune la nivel naţional şi în Europa, cea mai mare performanţă fiind câştigarea Champions League în 2016. Căpitanul echipei este Cristina Neagu.

"Această emblemă actualizată este o reafirmare a misiunii noastre şi a angajamentului nostru de a performa la cel mai înalt nivel. Stelele din centrul ei reflectă nu numai trecutul nostru strălucitor, dar şi viitorul strălucitor pe care îl vedem pentru CSM Bucureşti. Ne mândrim cu această nouă emblema, aşa cum ne mândrim cu fiecare sportiv care poartă culorile clubului nostru", a declarat Iulian Pîslaru, Director General CSM Bucureşti.