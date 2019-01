Cum se vede Simona Halep peste 10 ani: Mi-aş dori trei copii

Simona Halep se pregăteşte să debuteze în primul meci oficial al noului sezon. Miercuri, 9 ianuarie, de la ora 06:00, numărul unu mondial se va întâlni cu Ashleigh Barty în faţa căreia a mai jucat de două ori. Ambele meciuri s-au încheiat cu victoria Simonei.

Până la primul meci al anului, liderul WTA a oferit un amplu interviu celor de la The Guardian cărora le-a vorbit despre obiectivele fixate în perioada în care a stat departe de tenis, dar şi despre viaţa ei personală, detalii pe care Simona nu este obişnuită să le vorbească.

"Am noi obiective. Normal că nu mă compar cu cei care au câştigat 10 sau 20 de Grand Slam-uri. Dar, venind din Constanţa, de nicăieri, şi devenind cea mai bună, e ceva extraordinar pentru un român şi pentru mine ca persoană.

Acum, vreau să fim mult mai bune în Fed Cup, să sperăm la un titlu, şi la Olimpiada din 2020. Vreau să mai câştig un Grand Slam, să mai închei un an pe primul loc, dar nu voi pune presiune pe mine.

Mai am câţiva ani în tenis şi vreau să mă dezvolt şi în alte privinţe. În 10 ani mi-aş dori să am 3 copii, o familie frumoasă şi să fiu retrasă din tenis, ştiind că am dat totul", a spus Simona Halep.

