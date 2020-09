Cupa "Pandemiei" pentru Mircea Rednic! Poli Iaşi, surclasată de Sepsi, în semifinale

Sepsi s-a distrat cu Poli Iaşi, în turul semifinalelor Cupei României. Chiar dacă Andrei Cristea a deschis scorul repede, din penalty (min 4), Sepsi a egalat până la pauză prin olandezul Achahbar (min 25). În a doua repriză, echipa lui Leo Grozavu a dat recital: Fulop (min 52), Achahbar (min 75), Carnat (min 79) şi Karanovic (86) au înscris şi au stabilit rezultatul final, 5-1. Sepsi este ca şi calificată în prima finală din istorie. Returul cu Iaşiul se joacă pe 8 iulie.

"E ruşinos ce s-a întâmplat! Am început de la 1-0 şi s-a terminat 1-5. Am folosit câţiva jucători noi, dar s-au prezentat penibil. S-au făcut eforturi la club, azi au primit şi salariile, dar prestaţia lor aţi văzut-o. Trebuie să ne adunăm cât mai repede. Nu are rost să mai vorbim de retur, trebuie să ne concentrăm pe campionat", a declarat Mircea Rednic, la finalul meciului.