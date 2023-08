Cupa României Feminin va avea parte de „un format mai atractiv şi competitiv”

Cupa României, îşi propune prin acest format să crească competitivitatea şi calitatea jocurilor. FRF anunţă că, totodată, fondul de premiere a crescut cu peste 50% faţă de sezonul precedent.

Iată cum va arăta noul format al Cupei României în sezonul 2023/2024:

În total vor fi 46 de echipe participante: Liga 1 Feminin - 8 echipe, Liga 2 Feminin - 19 echipe,

Liga 3 Feminin - 19 echipe

Faza Preliminară

Turul 1: Intră în competiţie 12 echipe din Liga 3 Feminin (nou intrate + ultimele clasate în sezonul precedent) – rezultând 6 câştigătoare. Jocurile se dispută pe terenul echipei mai slab clasate sezonul trecut, cu menţiunea că dacă sunt extrase să joace între ele două echipe nou-înscrise, se stabileşte prin tragere la sorţi echipa gazdă.

Turul 2: Participă cele şase câştigătoare din turul 1 + cele 7 echipe din L3 rămase + cele 19 echipe din Liga 2 Feminin, rezultând 32 echipe participante – ceea ce înseamnă 16 câştigătoare care se califică mai departe în Turul 3.

Turul 3: Cele 16 câştigătoare din Turul 2 joacă între ele rezultând 8 echipe calificate în Turul 4

Turul 4: Cele 8 echipe câştigătoare din Turul 3 joacă între ele rezultând 4 echipe în faza grupelor

Pentru toate cele trei tururi, meciurile se vor disputa într-o singură manşă, pe terenul echipei mai slab clasate în sezonul precedent. Împerecherea jocurilor va fi făcută ţinând cont de criteriul geografic.

Faza Grupelor

Intră în competiţie echipele din Liga 1 Feminin (8), alături de cele 4 echipe calificate din tururile anterioare. Cele 12 echipe vor fi împărţite în 3 grupe a câte 4 echipe în funcţie de grupele valorice astfel:

Grupa A valorică: patru echipe din Liga 1 Feminin în funcţie de clasarea lor în sezonul precedent (cel mai bine clasate 4 echipe – Locurile 1, 2, 4, 5 din sezonul 2022/2023)

Grupa B valorică: patru echipe din Liga 1 Feminin în funcţie de clasarea lor în sezonul precedent (următoarele 4 clasate, altele decât cele din grupa A – locurile 6, 7 + cele două noi-promovate – din sezonul 2022/2023)

Grupa C valorică: cele patru echipe calificate din faza preliminară

Meciurile se vor disputa în sistemul ”fiecare cu fiecare”, într-o singură manşă, pe terenul echipei mai bine clasate în sezonul precedent.

Se califică mai departe în semifinale primele două clasate în Grupa A + locurile 1 din grupele B şi C.

Semifinale: Cele patru echipe calificate se întâlnesc într-o manşă eliminatorie. Meciurile se vor în semifinale după cum urmează:

Locul 1 Grupa A vs Locul 1 Grupa C

Locul 2 Grupa A vs Locul 1 Grupa B

Meciul se vor disputa pe terenul echipei mai bine clasate în sezonul precedent.

Finala: Câştigătoarele semifinalelor se întâlnesc în etapa finală.