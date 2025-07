Cvadruplul medaliat cu aur olimpic Léon Marchand s-a întors și vizează noi recorduri mondiale

„Trebuie să-mi planific lucrurile”, a explicat Marchand sâmbătă. „Nu pot să ies singur în oraș și să mă duc să cumpăr pâine”.

„Știu să spun «nu» mai bine”, a adăugat el. „Este mult mai liniștit când călătoresc în afara Franței”.

După ce a înotat sub îndrumarea lui Bob Bowman la Universitatea din Texas, Austin, Marchand s-a întors și va conduce clasamentul la campionatele mondiale de înot — cea mai importantă competiție de după Jocurile Olimpice.

Este, de asemenea, o trambulină pentru mulți către Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, cu curse în piscină începând de duminică și până pe 3 august.

Marchand, Summer McIntosh din Canada și Katie Ledecky din Statele Unite au fost vedetele de la Paris. Ei vor fi înotătorii de urmărit la Singapore, alături de o serie de olimpici și înotători mai tineri care speră să fie la Los Angeles peste trei ani.

Cea mai tânără din competiție este Yu Zidi din China, în vârstă de 12 ani, care ar putea fi o pretendentă la medalii în cele trei curse ale sale, cu timpi și o tinerețe care șochează lumea înotului mondial.

La ce probe va concura Marchand

Marchand va înota doar în probele de 200 de metri și 400 de metri mixt individual și în câteva ștafete pe echipe, renunțând la celelalte probe în care a câștigat medalii de aur la Paris – 200 de metri fluture și 200 de metri bras.

„Acesta este un an de tranziție pentru mine, așa că am vrut să am un program mai ușor decât de obicei”, a spus Marchand.

„Sunt foarte entuziasmat să fac puțin mai puțin decât de obicei, doar pentru a vedea cât de departe pot ajunge, cât de repede pot merge.”

Marchand va încerca să doboare recordul la 200 m mixt stabilit în 2011 de americanul Ryan Lochte — 1 minut, 54,00 secunde. De asemenea, va încerca să-și doboare propriul record la 400 m mixt (4:02,50) stabilit la Campionatele Mondiale din 2023 de la Fukuoka, Japonia.

El îi mulțumește lui Bowman — faimos pentru că l-a antrenat pe Michael Phelps, care a câștigat 23 de medalii de aur olimpice — pentru că l-a motivat în Texas. Bowman antrenează o echipă internațională de înotători, din care va face parte și McIntosh în această toamnă.

„Știe să rămână calm în orice situație”, a spus Marchand despre Bowman. „Cred că ne-a învățat asta de-a lungul anilor. Are și multă experiență pe scena cea mai importantă, așa că am încredere deplină în el”.

Fără stresul a două curse suplimentare, Marchand este gata să scrie din nou istorie. „Desigur că vreau să bat toate recordurile”, a spus el. „Nu știu când se va întâmpla asta.”

Mulți se așteaptă ca acest lucru să se întâmple în Singapore.