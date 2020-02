Dan Petrescu, despre turul cu Sevilla: Şi dacă băteam, tot ei aveau şanse mai mari

În tur, la Cluj, scorul a fost 1-1.

Ciprian Deac a marcat pentru români, din lovitură de pedeapsă.

Dan Petrescu este conştient de faptul că echipa lui nu porneşte cu prima şansă în meciul retur cu Sevilla, din Europa League. Nici dacă ar fi câştigat meciul cu spaniolii, CFR Cluj nu ar fi avut mari şanse.

CFR Cluj a reuşit un egal cu Sevilla, 1-1, deşi a condus până în minutul 82. Oaspeţii au restabilit egalitatea prin Youssef En Nesyri, după ce Ciprian Deac deschisese scorul din penalty.

„Şi dacă băteam, şansele mai mari tot ei le aveau. Ei cumpără cu 25 de milioane de euro, noi cu 50.000 de lei. Eu am fost acolo, cu Unirea Urziceni, ştiu cum e, n-am ajuns vreodată la poartă. Va fi greu să facem un miracol. Cea mai mare problemă e că acum avem un meci foarte greu în campionat cu Universitatea Craiova. E clar că voi face foarte multe schimbări.”, a spus Dan Petrescu, la finalul meciului, pentru Look Plus.

Returul meciului Sevilla – CFR Cluj este programat săptămâna următoare.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.