Daniel Pancu, prezentat oficial ca selecţioner al României U21

Fostul atacant Daniel Pancu a preluat naţionala Under 21, pe care o va conduce pentru următorii doi ani, având ca obiectiv calificarea la Euro 2025 din Slovacia.

Conform Federaţiei, viitoarea naţională U21 a României va începe pregătirea pentru turneul final din 2025, găzduit de Slovacia, în luna septembrie. România a fost repartizată în Grupa E, alături de Elveţia, Finlanda, Albania, Muntenegru şi Armenia.

Daniel Pancu are 27 de selecţii în echipa naţională, pentru care a marcat de 9 ori. În cariera de fotbalist a evolut la cluburi precum Rapid Bucureşti, Beşiktaş, Cesena sau ŢSKA Sofia. A cucerit 8 trofee: titlul în Liga 1, de trei ori Cupa României, două Supercupe ale României, titlul în Turcia şi Cupa Turciei. Ca antrenor, a activat la Rapid, Poli Iaşi şi la România Under 20, acolo unde a pregătit chiar actuala generaţie Under 21.