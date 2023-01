Dat afară de belgieni, luat de bun de lusitani: Roberto Martinez este oficial noul antrenor al Portugaliei

Spaniolul Roberto Martinez este noul antrenor al Portugaliei, naţională eliminată de la Cupa Mondială de Maroc, în sferturile de finală. Asta după ce José Mourinho, tehnicianul de la AS Roma, a declinat propunerea.

Alegerea federaţiei este, aşadar, Roberto Martinez, fost selecţioner al Belgiei, care a plătit cu postul de pe urma eliminării din faza grupelor în Qatar.

Comunicatul de presă oficial a venit astăzi din Portugalia. Plus declaraţii date pe site-ul federaţiei:

„Sunt foarte bucuros că sunt aici, că pot reprezenta una dintre cele mai talentate echipe din lume. De prima dată când am întâlnit conducerea şi cu domnule preşedinte, am înţeles că acesta este proiectul pe care mi-l doream. Înţeleg că există aşteptări şi obiective mari, dar înţeleg şi că există un grup mare de oameni care lucrează pentru a ne atinge obiectivele. Important este că suntem o echipă foarte competitivă... Mi-ar plăcea să am un asistent portughez, care a fost jucător în naţională şi are o carieră internaţională”.

Spaniolul îl înlocuieşte pe Fernando Santos, care le-a adus lusitanilor titlul continental.