David Popovici a câștigat aurul la 100 m liber la Trofeul Settecolli, cu un nou record al competiției

David Popovici, sportiv legitimat la Dinamo București, s-a impus cu timpul de 47,26 secunde, rezultat care reprezintă un nou record al competiției.

Pe locul al doilea s-a clasat brazilianul Guilherme Santos Caribe, cu 47,88 secunde, iar podiumul a fost completat de maghiarul Kristof Milak, cronometrat în 47,89 secunde.

Pe locurile următoare au terminat croatul Jere Hribar – 48,06, italianul Carlos D’Ambrosio – 48,18, italianul Lorenzo Ballarati – 48,64, italianul Manuel Frigo – 48,76 și britanicul Jack McMillan – 48,93.

Cel mai bun timp al carierei lui David Popovici în proba de 100 de metri liber este 46,51 secunde, stabilit la Campionatele Mondiale de la Singapore, pe 31 iulie 2025.

David Popovici va reveni duminică în bazinul de la Roma, unde este înscris în proba de 200 de metri liber. Sportivul român va concura dimineață în calificări, iar finala este programată seara.