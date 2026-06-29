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David Popovici, după performanțele de la Roma: Sunt fericit de ceea ce am reușit

Înotătorul român David Popovici a transmis un mesaj de mulțumire după rezultatele obținute la Trofeul Settecolli, competiție desfășurată la Roma. „Sunt fericit de ceea ce am reușit la Roma. Mulțumesc echipei mele și vouă, tuturor”, a scris el pe rețelele sociale.
David Popovici, după performanțele de la Roma: Sunt fericit de ceea ce am reușit
David Popovici la Trofeul Settecolli. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
29 iun. 2026, 09:50, Sport
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David Popovici a transmis un mesaj de mulțumire după rezultatele obținute la Trofeul Settecolli, competiție desfășurată zilele trecute la Roma.

„Sunt fericit de ceea ce am reușit la Roma. Mulțumesc echipei mele și vouă, tuturor, pentru că sunteți parte din această călătorie. Roma are o parte din inima mea. Pentru totdeauna”, este mesajul postat luni de David Popovici pe rețelele sociale.

În weekend, înotătorul român a stabilit noi recorduri la Trofeul Settecolli, competiție desfășurată la Roma.

Duminică seara, David Popovici a câștigat finala probei de 200 de metri liber, încheind cursa în 1:44,48, timp care reprezintă un nou record al competiției.

Sâmbătă seară, sportivul legitimat la Dinamo București a câștigat aurul în proba de 100 de metri liber, cu timpul de 47,26 secunde. Vineri, Popovici a obținut medalia de argint în proba de 50 de metri liber, cu timpul de 21,82 secunde.

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