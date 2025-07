David Popovici, după proba de 100 metri liber: Am construit un zid mental între culoare

Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto

Popovici a încheiat cursa cu un timp de 46,51 secunde depăşindu-i pe americanul Jack Alexy şi pe australianul Kyle Chalmers.

„Cred că cel care câştigă este cel care se poate detaşa de concurenţii săi. Aşa că am reuşit să construiesc ziduri între fiecare dintre culoarele mele şi mi-am imaginat că înot singur. Am reuşit să mă concentrez pe ceea ce aveam de făcut. Şi am reuşit”, a declarat Popovici după cursă.

„Este incredibil cât de departe am ajuns”, a adăugat campionul, povestind cum în urmă cu opt ani, îl urmărea la televizor pe Chalmers câştigând medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Rio.