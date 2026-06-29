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Dinamo și-a adus atacant din Norvegia

Dinamo a anunțat luni transferul unui atacant care a jucat la echipa norvegiană Sogndal.
Dinamo și-a adus atacant din Norvegia
Foto: Dinamo București
Cosmin Pirv
29 iun. 2026, 13:09, Sport
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Clubul Dinamo a anunțat luni că a ajuns la un acord cu formația norvegiană Sogndal pentru transferul atacantului Oliver Hintsa.

Oliver Hintsa s-a format în fotbalul suedez la Halmstads BK, dar a evoluat de-a lungul carierei la formațiile Tvååkers IF, Falkenbergs FF și Sogndal.

În cele 75 de meciuri jucate pentru formația norvegiană a marcat 26 de goluri și a dat 14 pase decisive.

Atacantul a semnat un contract cu Dinamo pentru două sezoane, până în 30 iunie 2028, cu opțiune de prelungire din partea clubului pe încă un sezon.

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