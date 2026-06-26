Dinamo și-a luat, sub formă de împrumut, portar de la Braga

Potrivit clubului Dinamo, Alaa Bellaarouch vine de la Braga cu titlu de împrumut.

Acesta va apăra poarta „câinilor” până în 30 iunie 2027, dar clubul are opțiune de cumpărare definitivă a jucătorului.

Alaa s-a format ca jucător la RC Strasbourg, echipa la care a trecut prin toate etapele, ajungând să apere poarta primei echipe în Ligue 1.

De-a lungul carierei, Alaa a mai jucat la Stade Briochin și Braga SC.

La nivelul echipei naționale a Marocului, a bifat selecții la reprezentativele U17, U20 și U23.