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Dinamo și-a luat, sub formă de împrumut, portar de la Braga

Dinamo București a anunțat oficial vineri că portarul Alaa Bellaarouch a fost împrumutat pentru un an de la Braga.
Dinamo și-a luat, sub formă de împrumut, portar de la Braga
Foto: Dinamo București
Cosmin Pirv
26 iun. 2026, 15:50, Sport
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Potrivit clubului Dinamo, Alaa Bellaarouch vine de la Braga cu titlu de împrumut.

Acesta va apăra poarta „câinilor” până în 30 iunie 2027, dar clubul are opțiune de cumpărare definitivă a jucătorului.

Alaa s-a format ca jucător la RC Strasbourg, echipa la care a trecut prin toate etapele, ajungând să apere poarta primei echipe în Ligue 1.

De-a lungul carierei, Alaa a mai jucat la Stade Briochin și Braga SC.

La nivelul echipei naționale a Marocului, a bifat selecții la reprezentativele U17, U20 și U23.

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