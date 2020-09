Dinamo şi Rapid au jucat primul meci după suspendarea fotbalului din cauza epidemiei de coronavirus. Cât s-a terminat partida

Dinamo şi Rapid au jucat primul meci, după suspendarea fotbalului din cauza epidemiei de coronavirus. La baza sportivă a echipei roş-albe de la Săftica, cele două grupări au disputat un amical. Dinamo a câştigat, după ce Slavko Perovic a reluat în poartă o centrare din corner, în minutul 59.

Dan Alexa, antrenor Rapid: A fost un joc cu multe momente reuşite, i-am pus probleme echipei Dinamo, am avut situaţii bune de a înscrie. Din păcate am luat un gol la faza fixă. În mare sunt mulţumit, sigur mă nemulţumeşte rezultatul. Dacă ne luăm după meciul de astăzi, nu a fost diferenţă (n.red. - între o echipă din Liga 1 şi Liga 2), doar că într-adevăr Dinamo are jucători de play-off".

Dinamo - Rapid, scor 1-0

Echipele de start:

Dinamo: Straton - Kostrna, Popescu, Grigore, Sin - Şerban, Filip - Bani, Montini, Sorescu - Popa

Rapid: Popa - Voicu, Iacob, Mallo, Copaci - Lazăr, Djuric, Creţu - Alami, Drăghiceanu, Hlistei

Dinamo va reveni într-un meci oficial pe 15 iunie, de la ora 20:00, în meciul din etapa a 3-a din play-out în faţa echipei Chindia Târgovişte. În schimb, play-off-ul de promovare în Liga 1, acolo unde va juca şi Rapid, va începe pe 4 iulie.