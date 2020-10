După pandemie, tenis doar în ţară. Jucătoarea Miriam Bulgaru nu are curaj să plece în turnee în străinătate

Irina Bara şi Miriam Bulgaru au câştigat primele două meciuri ale turneului Winners Open de la Cluj-Napoca. Jucătoarea Irina Bara a învins-o pe Georgia Crăciun cu 7-5, 6-4, în cadrul turneului demonstrativ, după aproape două ore. Miriam Bulgaru merge şi ea mai departe în turneu după ce a câştigat în faţa lui Jaqueline Cristian cu 6-4, 3-6, 10-5.

După trei luni de pauză tenismenele s-au întors cu multă energie şi încredere pe teren. Chiar dacă îi este dor de meciurile oficiale, Miriam Bulgaru nu are curaj să plece anul acesta în turnee în străinătate.

“Vă daţi seama că suntem dornice să jucăm în turnee, dar sincer nu cred că voi călători în luna august cu WTA-ul. Sunt ţări în care încă există restricţii, e periculos în avion să călătoreşti. Aş mai aştepta puţin. Dacă cumva există un caz cum s-a întâmplat şi la Adria Tour, este un fail. Am intrat puţin în panică, am văzut atâtea cazuri, mai ales Djokovic. E incertitudine”, a declarat Miriam Bulgaru.

"Cu siguranţă a fost un meci foarte greu, pentru că nu am mai jucat un meci de la începutul lui martie. Mă bucur mult că am câştigat şi o să am ocazia să joc mai multe meciuri aici. Toate jucătoarele sunt motivate şi ne era foarte dor să jucăm un meci oficial.", a declarat Irina Bara.

Turneul de tenis WINNERS OPEN are loc în perioada 2-5 iulie, la Cluj. Din cauza situaţiei actuale, accesul publicului este restricţionat, dar meciurile sunt transmise live pe pagina de facebook Sports Festival.