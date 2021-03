Echipa de fotbal Corona Braşov nu se desfiinţează. Propunerea primarului Allen Coliban, respinsă de Consiliul Local

Consilul Local Braşov a decis să respingă propunerea primarului Allen Coliban privind desfiinţarea echipei de fotbal Corona Braşov. Anunţul a fost făcut chiar de edilul şef.

„Consilul Local Braşov prin majoritatea reprezentată de consilierii PNL şi PSD, a decis azi să continuăm să finanţăm echipa de fotbal Corona-seniori. O echipă fără viitor (nu poate accede în Liga I fiind club municipal) şi fără suporteri, deci o echipă care nu reprezintă voinţa cetăţenilor. Dar care consumă anual 3,5 milioane de lei de la bugetul local. (...) Eu voi continua să adun argumente şi voi continua să mă lupt pentru a opri orice risipă a banului public. Suntem în criză pandemică de un an de zile, economia Braşovului este afectată, bugetul local se află sub presiune, nu văd niciun motiv pentru care am finanţa o echipă care nu aduce nici măcar bucurie suporterilor, din simplul fapt că nu îi are”, a scris, pe Facebook, primarul Braşovului.

Proiectul a stârnit un război politic local între primarul de la USR şi reprezentanţii PNL şi PSD. Allen Coliban susţine că secţia de fotbal a fost înfiinţată doar pentru a satisface orgolii politice şi înghite sume importante de bani de la buget.

Reprezentanţii PNL şi PSD spun că secţia nu poate fi desfiinţată în timpul campionatului şi solicită ca o decizie să fie luată la finalul sezonului. Liberalii şi social-democraţii mai spun că desfiinţarea echipei în timpul campionatului poate fi sancţionată de Federaţia Română de Fotbal şi atacată în instanţă de jucătorii şi angajaţii clubului care au contracte de muncă.

În plus jucătorilor şi antrenorilor li se îngrădeşte dreptul la muncă deoarece nu se mai pot transfera la alte echipe până la vară, precizează cei de la PSD.