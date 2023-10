Eden Hazard îşi anunţă retragerea din fotbal la doar 32 de ani

Extrema formată la Lille, pe care a condus-o la dubla campionat şi cupă în 2011, înainte de a intra în istorie la Chelsea şi de a termina la Real Madrid, a anunţat pe contul său de Instagram că îşi încheie cariera la doar 32 de ani.

Fără club de la finalul contractului său la Madrid, belgianul (126 de selecţii, 33 de goluri) şi-a detaliat decizia într-un lung mesaj în care a precizat că "trebuie să ştii să te asculţi şi să spui stop la momentul potrivit".

„După 16 ani şi peste 700 de meciuri jucate, am decis să-mi închei cariera de fotbalist profesionist.

Am reuşit să-mi realizez visul, am jucat şi m-am distrat pe multe terenuri din întreaga lume.

Pe parcursul carierei mele am avut norocul să întâlnesc mari manageri, antrenori şi coechipieri - le mulţumesc tuturor pentru aceste momente minunate, îmi veţi lipsi cu toţii.

De asemenea, vreau să le mulţumesc cluburilor pentru care am jucat: LOSC, Chelsea şi Real Madrid; şi să mulţumesc RBFA pentru selecţionarea mea în naţionala Belgiei.

Un mulţumesc special familiei mele, prietenilor mei, consilierilor mei şi oamenilor care mi-au fost aproape în vremuri bune şi rele.

În cele din urmă, un imens mulţumesc vouă, fanilor mei, care m-aţi urmărit în toţi aceşti ani şi pentru încurajările voastre oriunde am jucat.

Acum este momentul să mă bucur de cei dragi şi să am parte de noi experienţe.

Ne vedem în curând în afara terenului, prietenii mei.”