Eric De Oliveira, despre perioada când era la Karpaty Lvov: Beam o sticlă de whisky pe seară

Eric De Oliveira, 33 de ani, a câştigat în acest sezon Cupa României alături de Viitorul, brazilianul fiind cel care a marcat golul victoriei în faţa Astrei, 2-1.

El este şi-n topul marcatorilor străini, având cu patru reuşite mai puţin ca golgheterul Wesley (64 de goluri), cel care a scris istorie în campionatul autohton la Vaslui.

Dar, Eric a trecut şi prin momente de cumpănă în carieră. În perioada 2011 - 2012 s-a transferat la Karpaty Lvov de la Gaz Metan, însă la clubul din fostul spaţiu sovietic a intrat în depresie.

"A fost groaznic, ceva care n-am mai întâlnit. Am fost ameninţat, n-am primit banii, nu mă băgau să joc. Eu fusesem cel mai bun jucător din România, m-am dus acolo cu multe aşteptări...Aveam promisiuni în fiecare weekend că o să joc. Patronul? Era un fel de... nu vreau să fiu răutăcios, dar un fel de domnul Becali. Mult mai rău, de fapt. Adică se bagă la echipă. Când mă duceam la el în birou trebuia să închid telefonul, să îl las afară. Şi avea vreo 4 sau 5 bodyguarzi înarmaţi", a povestit Eric, conform sport.ro.





"Îmi spunea mereu că voi juca, mă pregăteam foarte bine şi nu eram nici în lot. Voi juca, voi juca, voi juca, şi nu eram pe listă. Nu am jucat, nu am primit banii...Aveam ura în mine, se vedea pe ochii mei. Ajungeam acasă, unde mă aştepta soţia cu băiatul meu Derik, era micuţ, mă puneam la uşa şi începeam să plâng. Dar, nu îmi permiteam să plâng în faţă lor. Când îi vedeam pe copilul meu, pe soţia mea, îmi trecea", a mai afirmat Eric.

Eric bea o sticlă de whisky în fiecare seară! A făcut asta luni de zile

Jucătorul celor de la Viitorul a continuat cu seria dezvăluirilor: "Pur şi simplu am intrat în depresie acolo. Mi-au ieşit pete pe mine, pe tot corpul, slabisem mult. Să vezi ce nebunie făceam. Mă trezeam la 8 dimineaţă, în fiecare zi, mă duceam la sala din bloc. Jumătate de oră la saună, jumătate de ora la rece, jumătate de ora alergare. Mă pregăteam, mergeam la antrenament vreo două ore încontinuu. Veneam acasă, luăm o pizza, o mâncăm, luăm o sticlă de whisky şi o beam pe toată. În fiecare zi am făcut asta, două, trei luni. Eram în depresie".

"Ei m-au făcut să cred că sunt cel mai slab de pe pământ. Îmi tot ziceau că îmi dau banii şi până la urmă am decis să plec. Mi-au dat bilet de avion şi am plecat acasă în Brazilia fără niciun ban de vacanţă. Au trecut câteva zile, apoi mi-au dat nişte bani...M-am adresat la FIFA şi am plecat", a încheiat brazilianul care acum a cucerit primul trofeu al carierei, Cupa României.

