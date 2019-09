Eugen Neagoe (52 de ani) este pregătit să revină pe banca tehnică. Fostul antrenor al "roş-albilor" şi-a revenit, după infarctul miocardic suferit în timpul meciului din etapa a doua, Dinamo - Universitatea Craiova, şi a început negocierile cu echipele care îl doresc.

Eugen Neagoe: Am fost contactat de trei echipe, una din Liga a II-a şi două din Liga 1

Tehnicianul a precizat că a avut discuţii atât cu formaţii din România, cât şi cu una din străinătate.

"Este adevărat că am fost contactat de trei echipe, una din Liga a Doua şi două din Liga 1. Nu este adevărat că este Turris şi nu am vorbit cu nimeni de la Astra.

Da, am avut o discuţie (n.red. - cu FC Hermannstadt). Dacă vom pune totul pe hârtie, cu mare plăcere rămân în România. Este un campionat destul de bun, sunt jucători străini care vin şi despre care credem că vor fi formidabili, dar nu sunt. Se lovesc de jucători valoroşi şi au probleme

Chiar în seara asta (n.red. - duminică, 29 septembrie) am primit nişte telefoane şi am discutat, dar oferta nu este din România. Nu este un secret, am fost contactat de o echipă din Arabia Saudită, dar sincer, în momentul asta, cel mai mult aş vrea să rămân în ţară, dacă se poate", a declarat Neagoe, pentru Digi Sport, care a vorbit şi despre starea lui de sănătate:

"Sunt foarte bine. Sincer, după ce am discutat cu medicii cu care ţin legătura permanent, puteam să revin mai repede. Dar nu am avut unde, nu am avut club care să mă dorească. Sunt pregătit acum, depinde dacă ne vom înţelege".

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.