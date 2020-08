EXCLUSIV Chiricheş s-ar putea întoarce la FCSB. Ce spune căpitanul echipei naţionale despre şansele calificării României la EURO 2020

Vlad Chiricheş a scăpat de izolarea la domiciliu. Fundaşul echipei Sassuolo a povestit, pentru Mediafax, că se simte eliberat de când s-a întors la antrenamente şi că nu îi e frică de virus.

Vlad Chiricheş, Sassuolo: Sunt bine şi fericit că am revenit la antrenamente, a fost o perioadă dificilă şi doar ideea de a ieşi din casă mă bucură. Chiar dacă m-am antrenat foarte bine acasă, cred că e nevoie de o perioadă de 3 săptămâni pentru a avea din nou deprinderile, automatismele şi ritmul unui meci".EXCLUS

Am făcut 2 teste până acum, dar ne aşteaptă multe altele de acum înainte. Nu îmi este teamă de acest virus, încerc doar să am grija de igiena mâinilor şi să port masca când ies din casă".

În izolarea la domiciliu Vlad a locuit singur. Chiricheş ne-a spus ce a citit în pandemie, dar şi cum s-a descurcat fără Sabrina, soţia lui, şi cei doi copii, care s-au întors în ţară.

Vlad Chiricheş, Sassuolo: A fost o perioada grea şi din cauza că am stat singur aici, familia mea s-a întors în România în primele zile ale pandemiei şi a trebuit să mă apuc de gătit, să fac curăţenie în toată casa şi multe altele. Au fost şi puncte pozitive pentru că trebuia să am grijă doar de mine şi am citit mult în perioada asta, cărţile favorite sunt "Gândeşte şi vei fi bogat", "Secretele minţii de milionar". Am văzut şi câteva seriale, "The story of God", "The Last Dance". Nu sunt cu jocurile pe consolă.

Chiricheş nu exclude varianta revenirii în România. Fostul fundaş al echipei FCSB ne-a spus în ce condiţii ar îmbrăca din nou tricoul roş-albastru.

Vlad Chiricheş, Sassuolo: FCSB este echipa copilăriei mele şi echipa unde am trăit cele mai mari satisfacţii, iar dacă undeva spre finalul carierei aş fi într-o formă bună, să pot să ajut echipa, da, mi-ar plăcea să mă întorc.

Vlad ştie că lucrările la stadionul din Ghencea sunt aproape să fie finalizate şi ne-a povestit despre ultimul lui meci pe arena fostei sale echipe.

Vlad Chiricheş, Sassuolo: Acum că stau şi mă gândesc cred că ultimul meu meci pentru Steaua a fost pe Ghencea împotriva echipei CFR, scor 3-0. Stadionul Ghencea o să îmi rămână puternic în amintire şi nu numai pentru asta, ci şi pentru atmosfera creată la fiecare meci.

Până la revenirea în România, Vlad Chiricheş mai are de jucat în Italia. Germania este prima ţară care a reluat campionatul, după suspendarea din cauza pandemiei, iar Chiricheş speră să înceapă şi el, cât mai curând, meciurile oficiale.

Vlad Chiricheş, Sassuolo: Eu sper să se reia campionatul şi văd că şi colegii mei au acelaşi gând. Văzând exemplul Germaniei suntem cu toţii optimişti şi cred că e benefic nu doar din punct de vedere sportiv, cât şi economi. Am văzut câteva meciuri din etapa asta din Germania şi e foarte ciudat să vezi stadioanele goale. E clar că jucătorii nu au încă ritm de joc şi mai durează până să ajungă la o formă foarte bună.

Chiricheş se gândeşte şi la calificarea la EURO 2020. A dat şi un scor pentru meciul cu selecţionata Islandei, din barajul Ligii Naţiunilor. România trebuie să câştige şi al doilea meci, cu învingătoarea dintre Bulgaria şi Ungaria, pentru a ajunge la turneul final.

Vlad Chiricheş: Am vorbit cu Mirel Radoi, dar în general, în perioada asta, am ţinut legatura cu team managerul şi doctorul echipei naţionale. Mi-aş dori să câştigăm cu 2-0, dar ştiu că va fi un meci greu şi va trebui să ne ridicăm la cel mai înalt nivel ca să obţinem acest scor.