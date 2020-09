FCSB pierde teren în lupta la titlu, după ce Universitatea Craiova a câştigat cu FC Botoşani

Universitatea Craiova a câştigat partida restantă, din etapa a 3-a, cu FC Botoşani, scor 2-1. Oltenii au marcat prin Nistor şi Kolic şi s-au apropiat la 4 puncte de CFR Cluj. Meciul trebuia să se joace pe 12 iunie, însă a fost amânat, după ce medicul moldovenilor a fost diagnosticat pozitiv cu coronavirus. Este a doua victorie a oltenilor, de la reluarea Ligii 1. Duminică, Universitatea Craiova are meci, în deplasare, cu CFR Cluj, de la ora 20:00.

"Scorul e un pic mincinos. Am avut foarte multe ocazii. Am avut şi o bară. Mă bucur că am marcat. Am împlinit şapte ani de la căsătorie şi e un cadou frumos.

Sper să jucăm la fel de bine şi să venim de acolo cu punct sau puncte (n.red. - despre meciul cu CFR Cluj, de duminică). E un meci capital pentru noi. Dacă vom câştiga, ne luptăm la titlu, dacă nu, în proporţie de 90% s-a terminat şi ei vor fi campioni. Vom fi la cel mai bun nivel pentru a câştiga campionatul", a spus Dan Nistor, la finalul partidei, potrivit Digi Sport.

Lupta la titlu se complică pentru FCSB, care este pe locul 3, la 5 puncte de Craiova şi 9 de CFR Cluj. În etapa următoare, FCSB joacă, în deplasare, cu Astra Giurgiu, ocupanta locului 4, la două puncte distanţă.