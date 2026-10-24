FCSB – Rapid 4-1. Victorie categorică pentru roș-albaștri, după ce giuleștenii au condus la pauză

Giuleștenii au deschis scorul prin Stojilkovic, în minutul 11, însă roș-albaștrii au revenit spectaculos după pauză și au marcat de patru ori, prin Karlo Muhar, algerianul Boutoutau și Joao Paulo.

Rapid a început mai bine partida și a preluat conducerea în minutul 11. Doumbia a centrat în careu, iar Stojilkovic a reluat din prima și l-a învins pe Târnovanu.

FCSB a încercat să restabilească egalitatea încă din prima repriză, însă ocaziile lui Korenica, Garita și Stoian nu s-au concretizat. La pauză, Rapid conducea cu 1-0.

Karlo Muhar a restabilit egalitatea

După reluarea jocului, FCSB a devenit tot mai periculoasă. Boutoutau, introdus pe teren în locul lui Miculescu la pauză, a contribuit la creșterea ritmului ofensiv al roș-albaștrilor.

În minutul 54, algerianul a depășit mai mulți adversari, dar șutul său s-a dus peste poartă. Patru minute mai târziu, FCSB a egalat prin Karlo Muhar, care a înscris cu un șut din afara careului, fără șanse pentru portarul Ungureanu.

Rapid a încercat să reacționeze, însă echipa lui Daniel Pancu nu a reușit să oprească ofensiva gazdelor. În minutul 67, Cisotti a scăpat singur cu portarul, după un contraatac al FCSB, dar mingea trimisă de acesta a lovit bara.

Boutoutau și Joao Paulo au înclinat decisiv balanța

FCSB a trecut în avantaj în minutul 69, când Boutoutau a înscris cu un șut spectaculos cu piciorul stâng, de la distanță. Golul a schimbat complet desfășurarea derby-ului, iar roș-albaștrii au continuat să atace.

În minutul 79, Joao Paulo a majorat diferența. Mijlocașul a șutat din marginea careului, după o minge întoarsă de Stoian, și a dus scorul la 3-1.

Doar două minute mai târziu, FCSB a marcat din nou. Cisotti a pătruns în careu și i-a pasat decisiv lui Boutoutau, care a finalizat pentru 4-1. Algerianul a reușit astfel dubla, după o repriză secundă în care a avut un impact important asupra jocului echipei sale.

În minutul 85, Boutoutau a fost aproape de un nou gol, după o diagonală trimisă de Pădurariu, însă voleul său s-a dus peste poartă.

Giuleștenii au terminat în inferioritate numerică

Pe final, Rapid nu a mai găsit soluții pentru a reveni în meci. În minutul 90, partida a fost prelungită cu două minute, iar giuleștenii au rămas în inferioritate numerică după ce Camara a ieșit accidentat.

Fluierul final a consfințit victoria categorică a FCSB, scor 4-1, după ce Rapid intrase la vestiare cu avantaj pe tabelă. Echipa lui Laurențiu Reghecampf a avut o repriză secundă foarte eficientă, în care a înscris de patru ori și a întors rezultatul în fața rivalei bucureștene.