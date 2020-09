Florin Tănase şi-a luat gândul de la titlu, dar speră la un trofeu în acest sezon: "Putem câştiga Cupa"

FCSB a înregistrat un eşec şi un egal, de la reluarea Ligii 1, şi s-a distanţat la 11 puncte de primul loc, ocupat de CFR Cluj. FCSB a remizat duminică cu Gaz Metan Mediaş, cu 2-2. Florin Tănase, care a deschis scorul pe Naţional Arena, a primit două cartonaşe galbene şi a fost eliminat. Căpitanul FCSB-ului şi-a luat gândul de la titlu în acest sezon. Joi, FCSB întâlneşte Dinamo în semifinalele Cupei României. Meciul va fi de la ora 20:00.

"Primul galben consider că a fost nemeritat. Am fost dezechilibrat, nu e penalty, nu trebuia să iau galben. Al doilea (n.red. - cartonaş galben), meritat. Se întâmplă şi lucruri de genul acesta, din dorinţa de a câştiga, am avut acea intrare. Îmi pare rău că am avut acea intrare şi aşa eram puţini.

Nu cred că mai avem nicio şansă la campionat. Sunt prea multe puncte diferenţă pentru a avea şanse la titlu. Ne rămâne doar Cupa. Anul acesta am rămas cu un lot foarte subţire. Am avut şi neşansă la Cluj. Dacă scoteam măcar un egal, altele erau şansele. Dar se întâmplă ca după iarnă să facem aceleaşi greşeli. Şi anul acesta am pierdut puncte cu echipe mici. Îmi doresc mult să câştig, să luăm un trofeu, şi cred că avem mari şanse să luăm Cupa", a spus Florin Tănase, potrivit Telekom Sport.