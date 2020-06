Fost jucător de la Liverpool, jefuit şi înjunghiat în plină stradă

Fundaşul celor de la Derby County, Andre Wisdom, se află în spital după ce a fost înjunghiat şi jefuit. Fostul junior al celor de la Liverpool a fost atacat când mergea în vizită la o rudă în cartierul Toxteth din Liverpool.

Sora jucătorului a fost cea care a povestit pentru presa engleză: "A fost înjunghiat şi se află la spital. Este în stare stabilă şi celălalt frate al nostru e pe drum spre spital. E o nebunie, nu îmi vine să cred" a spus sora jucătorului.

Atacul asupra lui Wisdom a avut loc la doar câteva ore după partida câştigată de Derby County cu 2-1 în faţa lui Reading, meci în care Wisdom a fost folosit pe parcursul celor 90 de minute. Cei de la Derby County au confirmat incidentul.

"Derby County Football Club poate să confirme că Andre Wisdom a fost victima unui asalt neprovocat şi jefuit. A suferit răni care au dus la internarea sa în spital, fiind în stare stabilă. Poliţia din Merseyside investighează şi clubul este determinat să-l ajute pe Andre şi pe familia acestuia. Nu vom mai face alte comentarii pentru moment" a spus purtătorul de cuvânt al clubului, aceştia scriind şi un mesaj de susţinere pe reţelele de socializare.

