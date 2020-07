Fostul şef al Formulei 1, Bernie Ecclestone, a devenit tată la 89 de ani

Există tinereţe fără bătrâneţe, iar Bernie Ecclestone pare că a descoperit secretul. Fostul şef al Formulei 1 a devenit tată la vârsta de 89 de ani. Soţia sa, Fabiana Flosi (45 de ani), a născut un băieţel.

„Fiul nostru s-a născut. Numele lui este Ace. Sunt foarte mândru. Totul a fost foarte simplu, <<livrarea>> s-a terminat în 25 de minute. Mulţumesc Domnului”, a declarat Bernie Ecclestone, pentru cotidianul , a declarat Bernie Ecclestone, pentru cotidianul Marca

Miliardarul mai are trei fete din căsniciile anterioare. Deborah are 65 de ani, în timp ce Tamara şi Petra au 35, respectiv 31 de ani. Bernie Ecclestone mai are şi cinci nepoţi.

Averea sa este estimată la aproximativ 3 miliarde de euro. În 1999, magnatul britanic a avut ceva probleme de sănătate. A fost supus unei operaţii de bypass. Bernie Ecclestone a fost şeful Formulei 1 până în 2017.