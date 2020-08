Cu doar 10 zile înainte de startul Turului Franţei, echipa Ineos a făcut un anunţ surprinzător. Chris Froome, cel mai cunoscut rutier din lume, nu va concura anul acesta. De 4 ori câştigător în Turul Franţei, Froome va fi însă liderul Ineos în Vuelta.

Froome nu s-a declarat dezamăgit de anunţul făcut de Ineos. El încearcă să revină la forma de dinainte de accidentarea din iunie 2019 când şi-a rupt gâtul şi a avut mai multe fracturi după un accident. Acum, Froome speră să dea lovitura în Turul Spaniei.

”Cred că oamenii trebuie să-şi amintească faptul că vin după o căzătură oribilă de anul trecut, când mi-am fracturat multe oase din corp. Există paşi cruciali în ceea ce priveşte progresul meu până spre punctul în care voi putea să câştig din nou o cursă şi să sperăm că voi ajunge acolo la timp pentru La Vuelta”, a spus Froome.

With three exciting targets in 2020 – let’s hear from @Eganbernal @GeraintThomas86 and @chrisfroome 📽️ pic.twitter.com/8KSMHlpXyi