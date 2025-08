Futsal: Supercupa României se joacă în 26 august la Sfântu Gheorghe

Potrivit FRF, ora de începere a partidei urmează să fie stabilită.

Înainte de începutul sezonului trecut, Supercupa României nu a avut loc întrucât CSM Deva, câștigătoarea Cupei României din 2024, nu a mai continuat activitatea în sezonul recent încheiat.

Cu un an înainte, în august 2023, CS United Galați a învins categoric, scor 4-0, pe CSM Deva în ultima finală disputată. Anterior, gălățenii au mai cucerit acest trofeu în 2022 (5-4 vs Autobergamo Deva) și 2020 (6-2 vs Odorheiu Secuiesc), pierzând și o finală în 2018 (3-4 vs Informatica Timișoara).

În ceea ce o privește pe adversara din Odorheiu Secuiesc, meciul de la finalul lunii august va fi doar al doilea în cadrul unei supercupe după cel din decembrie 2020 pierdut chiar în fața gălățenilor, scor 2-6, scrie FRF.