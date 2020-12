Gabriel Jesus a aflat că are COVID-19 de Crăciun

Pare o glumă, dar e adevărat, Jesus are COVID. Nu Mântuitorul, ci Gabriel Jesus de la Manchester City. Fanii au făcut puţin haz de necaz că tocmai de Crăciun s-a îmbolnăvit cineva cu un nume care provine de la „Iisus”. Pe lângă glumele făcute, suporterii lui City i-au transmis şi multă sănătate.

Jesus gets Covid at Christmas!COVID-19: Manchester City stars Kyle Walker and Gabriel Jesus test positive for coronavirus https://t.co/Q369eDyJ4r #jesus pic.twitter.com/NAD3qwZIYl

Gabriel Jesus gets Covid today. 2020 as a year has just been trolling us. pic.twitter.com/m8CLHVte8s