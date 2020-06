GALERIE FOTO | Zeci de fani au ieşit în oraş după ce Liverpool a devenit campioană. Suporterii au dat cu artificii şi nu au păstrat distanţarea socială

Fluierul de final al partidei dintre Chelsea şi Manchester City, scor 2-1, a declanşat sărbătoarea în Liverpool. Petardele şi artificiile se auzeau şi se vedeau de la 2 kilometri distanţă. În ciuda promisiunilor făcute de fani şi a avertismentelor clubului, fanii au ieşit să sărbătoarească primul titlu câştigat de Liverpool după 30 de ani.

În mai puţin de o oră, zeci de mii de fani au ajuns la arena Anfield, alte mii se aflau în centrul oraşului. Cu doar 24 de ore înainte, când Liverpool a jucat contra lui Crystal Palace, scor 4-0, străziile erau pustii, fanii rămânând în izolare.

Primul mesaj al lui Jurgen Klopp după anunţarea câştigării titlului a fost către fani, rugându-i să sărbătorească acasă. Fanii nu au mai ţinut însă cont şi au petrecut ore bune pe străzi, cântând, dansând, fără să se protejeze cu măşti.

There fireworks, flares and songs of joy at Anfield last night as Liverpool were crowned the Premier League champions pic.twitter.com/INzkzvNs7u