George Ogăraru: „Pentru mine, Steaua nu poate fi altundeva decât în Ghencea”

George Ogăraru este un exemplu de „aşa da” atunci când vine vorba despre fotbalişti. Carieră minunată de jucator, familie frumoasă cu mulţi copii, un nume respectabil în fotbalul românesc.

În plus, a reuşit să rămână în curtea lui Ajax , o pepinieră a fotbalului european. Este un excelent ambasador al sportului românesc. Am avut bucuria să stau de vorbă cu George şi iată ce a ieşit.

Interviul integral poate să fie citit pe narcisraducan.ro .

Am început fotbalul înainte de Revoluţie şi astfel pot spune că am crescut tragând cu ochiul prin gard la marii jucatori ai Stelei, încercând să mă inspir din spiritul şi execuţiile lor. În adolescenţă visam să ajung ca Dan Petrescu, apoi m-a fermecat George Weah şi, mai târziu , când nesperat am făcut pasul către prima echipa a Stelei, am rămas marcat pe viaţă de contactul cu Marius Lăcătuş, pe care l-am avut coleg , antrenor, naş de cununie şi naş al primilor noştri copii" spune George Ogăraru.

Ogăraru a fost întrebat despre care este Top 5 dintotdeauna, în opinia sa, din fotbalul mondial.

„Sunt foarte mulţi, însă am să mă opresc la 5 care au însemnat pentru oameni mai mult decât evoluţia din teren”, a spus fotbalistul, enumerând cei mai buni jucători, din punctul său de vedere.