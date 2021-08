Gest splendid al clubului scoţian Motherwell: oferă abonamente gratuite pentru şomeri

Mulţi fani au fost puternic afectaţi de criză şi nu îşi pot permite bilete de intrare la meciurile de fotbal. O situaţie care a afectat în mod deosebit clubul scoţian de primă ligă Motherwell.



Redeschiderea arenelor pentru fani după epoca Covid-19 a adus în discuţie probleme financiare ale suporterilor. Unii oameni au fost afectaţi puternic de criză.

Clubul scoţian Motherwell a decis să ofere abonamente pentru un sezon celor care nu au unde munci sau care câştigă mult mai puţin decât câştigau înainte de pandemie.

O iniţiativă care implică atât clubul, cât şi suporterii, care au participat la o strângere de fonduri pentru a permite grupării să ofere şi mai multe bilete celor nevoiaşi.

"Vom oferi abonamente gratuite persoanelor care sunt şomere şi care câştigă mai puţin. Vrem ca toată lumea să se simtă parte a clubului şi să elimine orice barieră financiară acolo unde este posibil. Fanii noştri au strâns peste 60.000 de lire sterline pentru iniţiativa Well In, pentru a ne ajuta.

Noi, ca şi club, am pus aceeaşi sumă, astfel încât să putem da cât mai multe bilete oamenilor”.

We want to give you a free season ticket if you're unemployed or on a low income.



We want everyone to feel part of our club, and enjoy the excitement and community spirit football brings.



Come and join us at Fir Park.