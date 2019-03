Gheorghe Hagi: Nedelcu e un jucător bun. Sfatul meu e să se ducă undeva la mai bine

Viitorul lui Dragoş Nedelcu (22 de ani) este pus sub semnul întrebării la FCSB. Finanţatorul Gigi Becali nu-l mai doreşte la echipă şi-l critică aproape după fiecare meci în care mijlocaşul se află pe teren.

Se pare că Gheorghe Hagi nu şi-ar dori ca Nedelcu să revină la FC Viitorul şi i-a transmis "să-şi găsească ceva pentru a face următorul pas la mai bine, mai sus, nu cred că poate veni la mai jos (n.r. - la Viitorul)".

Nedelcu e intrat în colimatorul lui Gigi Becali şi pare fără scăpare, mai ales că nici evoluţiile sale nu încântă. Finanţatorul FCSB este dispus să scape de fotbalistul de 22 de ani, dar nu fără să încaseze o sumă de bani, iar mutarea ar trebui să se facă în schimbul a aproximativ 2 milioane de euro.

Gică Hagi a fost întrebat, în ultima conferinţă de presă, dacă ar fi dispus să-l aducă înapoi pe mijlocaşul central, dar antrenorul Viitorului nu s-a arătat dispus să facă această mutare: "Nedelcu e un jucător valoros, nu e în formă foarte bună, are un potenţial enorm pe care l-a arătat. A demonstrat, când era la noi, că e unul dintre cei mai buni închizători din România. Trebuie să-şi găsească ceva pentru a face următorul pas la mai bine, mai sus, nu cred că poate veni la mai jos (n.r. - la Viitorul). Să se gândească numai înainte, cel puţin Steaua sau mai sus, altceva. Potenţial are, e la U21, e enervant de tânăr, are în faţă totul şi sfatul meu e să se ducă undeva la mult mai bine. E jucătorul Stelei şi ei trebuie să se gândească la el, nu noi".

"El joacă la Steaua (n.red. - FCSB), e bine, nu e în formă maximă. Dacă i se dă încredere, eu cred că ar fi foarte bun, la Viitorul atingea mingea de 100 de ori pe meci. Nu pot zice eu de ce nu joacă acum", a adăugat Gică Hagi.

După înfrângerea cu Viitorul, Gigi Becali a avut o nouă reacţie nervoasă şi a anunţat lista plecărilor de la FCSB: "Pleacă şase sau şapte! O să plece ăştia care–l lasă pe Ianis Hagi să treacă ca gândul. Filip şi Nedelcu. O să vedeţi curăţenie totală. Am vorbit cu impresarii lui Stoian şi Nedelcu, al lui Matei a auzit acum. Am vorbit că există posibilitatea în America, dacă nu, la vară pleacă. Îl dau înapoi pe Nedelcu, lui Hagi. Gratis nu, ne păcălim? Îl dau gratis pe Matei, îl dau gratis pe Stoian, pe Nedelcu vreau banii pe care i-am dat", a declarat finanţatorul FCSB.

