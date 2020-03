Gigi Becali susţine că Bălgrădean a semnat pe ascuns cu CFR Cluj acum 10 zile

Gigi Becali l-a criticat dur pe Cristian Bălgrădean, după ce a aflat că portarul de la FCSB a semnat cu rivala la titlu, CFR Cluj.

Finanţatorul bucureştenilor spune că Bălgrădean a semnat cu CFR Cluj în urmă cu 10 zile şi a evitat să transmită clubului că va juca la rivală din vară. Becali îl acuză pe portar de viciere de rezultat în meciul cu FC Botoşani, în care a fost titular, şi i-a transmis acestuia că nu va mai apăra niciodată la echipa sa.

"El a semnat deja acum 10 zile, eu am aflat de la o persoană care nu mă cunoaşte şi mi-a dat mesaj. Am crezut că e glumă şi l-am sunat pe el. 'Da, nea Gigi, am semnat!'. I-am zis 'Bă, băiatule, eşti nebun? Trebuia să anunţi'. Tu ai semnat cu o contracandidată. Nu e vorba că nu va mai apăra, dar cum să mai apere el? Nu vreau să îmi fac păcate, dar înseamnă că mingea înscrisă cu Botoşani, de i-a dat-o pe tavă, înseamnă că te gândeşti la CFR, să ia campionatul. Mi-a zis că i-a fost ruşine. Cum să îţi fie ruşine, mă, să îmi spui? Să i-o dai pe tavă, să bage ăla mingea în poartă nu ţi-a fost ruşine? Clubul poate să îl contacteze, dar face o înştiinţare în prealabil. Ai voie să semnezi cu el, înştiinţându-mă. Tu nu mă înştiinţezi, semnezi cu el, o fi luat şi o sumă la semnătura. Direct mită, cum ar veni. (...) Aici vorbim de un portar care a apărat cu Botoşani când a semnat cu CFR şi care a luat un gol pe care i l-a pus pe tavă. Aici vorbim de viciere de rezultat. 100% nu va fi în play-off. I-am zis să îşi ia catrafusele şi să se ducă la el acasă. 'Tu ai apărat cu Botoşani, la revedere!'. Să ţin spionul în casă?", a afirmat Gigi Becalu, la Pro X.

Cristian Bălgrădean evoluează la FCSB din februarie 2018, iar ultima sa apariţie a avut loc sâmbătă, în meciul cu FC Botoşani, scor 2-2.

În cariera sa, portarul de 31 de ani a mai jucat la echipe precum FC Braşov, UTA Arad, Dinamo, Unirea Urziceni, Universitatea Craiova şi Concordia Chiajna.

