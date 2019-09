Halep a abandonat în optimile de la Wuhan. Ce a declarat după retragere

Reprezentanta de 20 de ani a Kazahstanului se afla la conducere pe tabelă, 5-4 în primul set, după ce revenise de la 2-4, în momentul în care Simona Halep s-a retras. Simona Halep a declarat, după ce a abandonat meciul cu Elena Ribakina, că accidentarea e de natură musculară. Sportiva noastră a explicat că problemele la spate par diferite faţă de hernia de disc suferită anul trecut, dar durerile sunt în aceeaşi zonă.

„Este o accidentare în zona lombară. Cred că e mai mult musculară, dar nu ştiu până nu fac un control. S-a produs la 4-4, 0-30, cu reverul, am simţit o durere ascuţită. Nu ştiu încă (n.red. – dacă este la fel ca precedenta accidentare la spate). Pare un pic diferită, dar este în aceeaşi zonă”, a declarat Halep, potrivit site-ului WTA.

Heal up fast @Simona_Halep, we hope to see you back at the #WuhanOpen! pic.twitter.com/zej0V3P7LY