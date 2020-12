Hermannstadt, cu 10 fotbalişti lipsă, învinge cu 3-2 pe FC Voluntari

AFC Hermannstadt anunţase înainte de partida de duminică cu FC Voluntari că va aborda partida cu 10 absenţe, 7 dintre jucătorii săi aflându-se în izolare şi sub tratament pentru COVID-19. Alţi 10 jucători au ieşit recent din izolare şi încă nu au terminat reacomodarea la efort.

Antrenorul Ruben Albes a declarat înainte de meci: „Toată lumea ştie deja că situaţia este complicată, dar cu jucătorii pe care îi avem vom merge la 200% şi dacă va fi necesar vom da puţin mai mult! Vom juca cu inima pentru a putea obţine victoria şi pentru a obţine puncte”.

De la oaspeţi a lipsit în continuare antrenorul Mihai Teja, afectat de Covid 19. De altfel, şi cei de la Voluntari au avut 20 de fotbalişti şi oficiali bolnavi de Covid 19.

În minutul 4, FC Voluntari a creat prima ocazie importantă, şutul lui Alexandru Vlad nimerind bara. La faza imediat următoare, gazdele marchează prin Sîntean, care a înscris cu poarta goală, valorificând o pasă venită de la Mayoral (1-0, min. 4). Acelaşi Sîntean nimereşte bara o jumătate de oră mai târziu, tot din centrarea lui Mayoral.

După reluare, Hermannstadt joacă mai adunat şi aşteaptă greşeala adversarului, care vine de la Achim. Acesta face o preluare largă în propriul careu. Mingea ajunsă la Mayoral e trimisă de la 12 metri în poarta lui Marcos Lavin. Motivaţi de gol, elevii lui Ruben Albes se aruncă în atac şi mai produc 2-3 ocazii de gol. Gol care vine în minutul 88 de la punctul cu var din piciorul veteranului Dalbea.

Răzvan Dalbea, autorul golului victoriei, a declarat după meci: „A fost un meci special, într-o situaţie specială, într-o perioadă dificilă, pe care nu am depăşit-o încă. Dedic victoria celor de acasă şi lui Ruben Albes, care munceşte zi şi noapte pentru noi. Sper să trecem cât mai curând peste aceast fază. Azi am muncit mult, dar am şi greşit. Cele mai importante sunt cele 3 puncte”.

Adi Popa, din tabăra adversă, a concluzionat: „Foarte dezamăgitor rezultatul, mai ales că în repriza secundă puteam închide meciul dacă eram mai pragmatici. Nu am fost concentraţi şi am plătit. Sper ca în cele din urmă să fim toţi sănătoşi”.