Ianis Hagi a ales "Ibrox Baby". A semnat cu Rangers. Ce spune internaţionalul român

Ianis Hagi, în vârstă de 21 de ani, a bifat al patrulea transfer al carierei. Decarul echipei naţionale a României a ales să meargă definitiv la Rangers, grupare la care a ajuns în ianuarie 2019, sub formă de împrumut de la clubul belgian Genk. Ianis a anunţat transferul pe contul lui de Instagram.

"Sunt extrem de fericit şi de mândru că fac parte din familia Rangers şi că reprezint culorile acestui club important. Abia aştept să mă alătur colegilor, să joc din nou pe Ibrox şi să mă bucur iar de momente, alături de aceşti fani minunaţi. De asemenea, vreau să mulţumesc clubului Genk şi suporterilor de acolo pentru ajutorul şi afecţiunea pe care mi le-au oferit. Vă doresc tot binele”, a fost mesajul postat de Ianis Hagi pe contul său de Instagram.

Hagi Junior este aşteptat la Rangers şi de antrenorul Steven Gerrard, care e încântat de transferul mijlocaşului român.

"Ianis este recunoscut în Europa ca un jucător tânăr talentat, aşa că transferul lui definitiv la Rangers este o veste bună", a fost mesajul lui Steven Gerrard, antrenorul lui Rangers.

