Ianis Hagi a revenit la antrenamente, sub comanda lui Steven Gerrard. Cum a arătat prima zi la Rangers

Ianis Hagi a reluat antrenamentele la Rangers, după 14 săptămâni de pauză. Deşi campionatul din Scoţia s-a încheiat, iar Celtic a fost numită campioană, Rangers a început pregătirea pentru returul din 16-imile Europa League, cu Bayern Leverkusen. Meciul se va juca în august.

La intrarea pe stadion, lui Ianis i s-a luat temperatura şi a citit toate măsurile pe care trebuie să le respecte în timpul antrenamentelor. Jucătorii s-au pregătit individual, iar antrenorul Steven Gerrard a păstrat distanţa faţă de fotbalişti.

