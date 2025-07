Internaţionalul român Marius Ştefănescu, despre transferul la Konyaspor: Am acceptat oferta imediat

În vârstă de 26 de ani, Ştefănescu a semnat un contract valabil pe trei ani, urmând să evolueze în Superliga Turciei.

„Când am primit oferta de la Konyaspor, nu am stat pe gânduri şi am acceptat-o imediat. Vreau să mă adaptez cât mai repede la echipă şi să ne îndeplinim toate obiectivele. Personal, vreau să fiu sănătos şi să-mi ajute echipa cât mai mult. Abia aştept să jucăm primul meci acasă şi suporterii să ne susţină necondiţionat, pentru că noi o să dăm totul pe teren”, a spus mijlocaşul român, într-un clip publicat de clubul turc.

Ştefănescu se află deja în cantonamentul echipei din Austria, unde a semnat contractul, în prezenţa oficialului clubului, Yusuf Küçükbakırcı, responsabil de secţia de fotbal de la Konyaspor.

Ştefănescu vine după un sezon solid în Superliga României şi este considerat unul dintre cei mai versatili jucători români din generaţia sa, putând evolua atât ca extremă, cât şi în spatele vârfului. Transferul său marchează o nouă etapă în cariera sa, fiind prima experienţă în străinătate.