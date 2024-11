Jannik Sinner câştigă Turneul Campionilor cu victoria în Finala ATP în faţa lui Taylor Fritz

Sinner, care a pierdut finala de anul trecut în faţa lui Novak Djokovic, nu a greşit niciun punct în această rundă, deoarece a terminat neînvins şi fără să piardă un set pentru a câştiga 4.881.500 de dolari, premiul în bani.

Într-o revanşă a finalei de la US Open din acest an, Sinner, în vârstă de 23 de ani, a spart serviciul lui Fritz cu o lovitură fină pentru a lua conducerea cu 4-3 înainte de a înscrie deschiderea cu al 10-lea as al meciului.

El l-a întrecut pe americanul Taylor Fritz (27 de ani, locul 5 ATP) într-o oră şi 25 de minute, impunându-se în două seturi, cu un simetric 6-4, 6-4.

Fritz, primul american care ajunge în finală de la James Blake în 2006, şi-a pierdut serviciul şi în setul al doilea, lovind o dreaptă lungă care i-a permis italianului să tranşeze disputa în 85 de minute, scrie Reuters.

„Este uimitor. Doar o săptămână uimitoare. Pentru mine, este un prim titlu în Italia, aşa că înseamnă foarte mult pentru mine. Sunt foarte fericit pentru asta, este foarte special”, a declarat pe teren Sinner, care l-a învins pe Fritz şi în faza grupelor, la Torino.