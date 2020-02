Jucătorii de la Barcelona, controlaţi de coronavirus la aterizarea în Napoli. „ I se poate întâmpla oricui”

Jucătorii de la Barcelona au fost controlaţi de coronavirus la aterizarea în Napoli, înainte de meciul cu Napoli, în optimile Ligii Campionilor.

Marţi, pe stadionul San Paolo, Napoli o va aştepta pe Barcelona în optimile Ligii Campionilor.

Tehnicianul campioanei Spaniei, Quique Setien, a vorbit despre cum au fost controlaţi el şi jucătorii de coronavirus la aterizarea în oraşul din Peninsulă.

„Nu sunt preocupat doar pentru echipa mea, ci pentru toţi posibilii afectaţi şi pentru cei afectaţi, lor le trimit gândurile mele. Sper să se rezolve cât mai repede situaţia aceasta. I se poate întâmpla oricui. Îţi faci griji pentru tine, dar şi pentru toţi ceilalţi. Singura probă pe care ne-au făcut-o este de febră", a spus Quique Setien, potrivit Marca.

Italia este a treia ţară ca număr de afectaţi de coronavirus, iar patru meciuri din ultima etapă din Serie A au fost amânate.

Napoli - Barcelona din Liga Campionilor va fi şi debutul lui Quique Setien ca antrenor în Liga Campionilor.



„Fără îndoială este primul meci ca antrenor în Liga Campionilor şi am o motivaţie în plus. Este emoţionant acest început, pe un stadion precum acesta, plin de pasiune şi istorie. Cred că va fi un meci intens. Nu exista un scenariu mai bun pentru debut. Toţi cei din echipă trebuie să dea maximul. Va fi un meci disputat şi mă aştept la cel mai bun Napoli. Am văzut ce este în stare să facă. Ne va oferi o versiune extraodinară", a mai spus Quique Setien.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.