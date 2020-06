Jurgen Klopp, în lacrimi după ce Liverpool a câştigat titlul. Reacţie amuzantă când a aflat ce trebuie să facă Man City în următorul meci

Jurgen Klopp a apărut în faţa presei la câteva ore după ce Liverpool a devenit matematic campioana Angliei pentru prima dată după 30 de ani. Managerul celor de la FC Liverpool a petrecut toată noaptea alături de jucătorii echipei.

"Mi-am sunat familia la 10 secunde după fluierul de final. Le-am spus că îi iubesc, mi-au spus că mă iubesc. Apoi am lăsat telefonul pe masă ca să audă ce a urmat. Cât timp rămânem umili avem şansă să avem succes şi în viitor. Ştiu ce înseamnă pentru oameni, e totul şi pentru mine. E ceva masiv. Este însă doar un moment, de mâine ne antrenăm. Mai avem 7 partide şi vrem să jucăm cel mai bun fotbal al nostru" a spus Jurgen Klopp.

În interviul de astăzi, Klopp a aflat şi de tradiţia din Premier League în care echipa campioană primeşte aplauze din partea adversarelor înainte de startul partidelor. Acest lucru se întâmplă dacă echipele adverse doresc acest lucru, iar cei de la City au decis să organizeze o gardă de onoare pentru Liverpool înaintea partidei din etapa următoare.

"Aşa va fi de acum încolo? Vom vedea, nu putem influenţa acest lucru şi dacă va avea loc, va avea loc. Suntem campioni, e bine, dar pe teren ne vom comporta ca şi cum nu am câştigat nimic niciodată" a mai spus Jurgen Klopp.

Cei de la Liverpool, atât jucătorii, cât şi staff-ul tehnic, au vizionat împreună la un hotel partida dintre Chelsea şi Manchester City, conştienţi că un pas greşit al lui City le-ar aduce matematic titlul. Klopp a menţionat că jucătorii şi antrenorii au fost foarte atenţie pentru a respecta măsurile de siguranţă.

"Am decis după meciul cu Palace să vedem partida Chelsea - City împreună. Suntem în <<bula>> noastră. Suntem testaţi de 2 ori pe săptămână. Nimeni nu a fost acolo. Am organizat un grătar şi ne-am uitat la partidă" a mai spus Jurgen Klopp.

În primul interviu pe care l-a avut la câteva minute după finalul partidei dintre Chelsea şi Manchester City, Klopp şi-a găsit cu greu cuvintele, izbucnind în lacrimi.

