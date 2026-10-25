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Kimi Antonelli câștigă Marele Premiu al SUA după o strategie excelentă a Mercedes. Leclerc și Verstappen completează podiumul

Kimi Antonelli a transformat pole position-ul în victorie în Marele Premiu al Statelor Unite, după o cursă în care strategia Mercedes a făcut diferența. Italianul a fost urmat de Charles Leclerc și Max Verstappen, în timp ce lupta pentru titlul mondial continuă.
Kimi Antonelli câștigă Marele Premiu al SUA după o strategie excelentă a Mercedes. Leclerc și Verstappen completează podiumul
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
26 oct. 2026, 00:35, Sport
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Antonelli a avut un start excelent și a construit un avans de două secunde încă din primul tur. Deși a pierdut temporar conducerea după opririle la boxe, pilotul Mercedes a revenit în frunte și a gestionat avantajul până la final.

Charles Leclerc a terminat pe locul al doilea, la 13,078 secunde în spatele câștigătorului, în timp ce Max Verstappen a ocupat ultima treaptă a podiumului, la 17,485 secunde.

Lewis Hamilton a încheiat cursa pe poziția a patra, iar Lando Norris a terminat pe cinci. George Russell, celălalt pilot Mercedes, a ocupat locul al optulea după ce a primit o penalizare de cinci secunde.

Rezultatul nu i-a permis lui Antonelli să obțină matematic titlul mondial, astfel că lupta pentru campionat continuă la Marele Premiu al Mexicului, programat în weekendul următor.

Rezultatele complete ale Marelui Premiu al SUA din 2026

Poz. Pilot Echipă
1 Kimi Antonelli Mercedes
2 Charles Leclerc Ferrari
3 Max Verstappen Red Bull
4 Lewis Hamilton Ferrari
5 Lando Norris McLaren
6 Isack Hadjar Red Bull
7 Oscar Piastri McLaren
8 George Russell Mercedes
9 Liam Lawson Racing Bulls
10 Pierre Gasly Alpine
11 Nico Hülkenberg Audi
12 Arvid Lindblad Racing Bulls
13 Gabriel Bortoleto Audi
14 Esteban Ocon Haas
15 Lance Stroll Aston Martin
16 Fernando Alonso Aston Martin
17 Alex Albon Williams
18 Carlos Sainz Williams
19 Sergio Perez Cadillac
Abandon Valtteri Bottas Cadillac
Abandon Franco Colapinto Alpine
Abandon Oliver Bearman Haas

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