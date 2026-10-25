Kimi Antonelli câștigă Marele Premiu al SUA după o strategie excelentă a Mercedes. Leclerc și Verstappen completează podiumul

Antonelli a avut un start excelent și a construit un avans de două secunde încă din primul tur. Deși a pierdut temporar conducerea după opririle la boxe, pilotul Mercedes a revenit în frunte și a gestionat avantajul până la final.

Charles Leclerc a terminat pe locul al doilea, la 13,078 secunde în spatele câștigătorului, în timp ce Max Verstappen a ocupat ultima treaptă a podiumului, la 17,485 secunde.

Lewis Hamilton a încheiat cursa pe poziția a patra, iar Lando Norris a terminat pe cinci. George Russell, celălalt pilot Mercedes, a ocupat locul al optulea după ce a primit o penalizare de cinci secunde.

Rezultatul nu i-a permis lui Antonelli să obțină matematic titlul mondial, astfel că lupta pentru campionat continuă la Marele Premiu al Mexicului, programat în weekendul următor.

Rezultatele complete ale Marelui Premiu al SUA din 2026