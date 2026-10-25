Kimi Antonelli câștigă Marele Premiu al SUA după o strategie excelentă a Mercedes. Leclerc și Verstappen completează podiumul

Antonelli a avut un start excelent și a construit un avans de două secunde încă din primul tur. Deși a pierdut temporar conducerea după opririle la boxe, pilotul Mercedes a revenit în frunte și a gestionat avantajul până la final.
Charles Leclerc a terminat pe locul al doilea, la 13,078 secunde în spatele câștigătorului, în timp ce Max Verstappen a ocupat ultima treaptă a podiumului, la 17,485 secunde.
Lewis Hamilton a încheiat cursa pe poziția a patra, iar Lando Norris a terminat pe cinci. George Russell, celălalt pilot Mercedes, a ocupat locul al optulea după ce a primit o penalizare de cinci secunde.
Rezultatul nu i-a permis lui Antonelli să obțină matematic titlul mondial, astfel că lupta pentru campionat continuă la Marele Premiu al Mexicului, programat în weekendul următor.
|Poz.
|Pilot
|Echipă
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|2
|Charles Leclerc
|Ferrari
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|4
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|5
|Lando Norris
|McLaren
|6
|Isack Hadjar
|Red Bull
|7
|Oscar Piastri
|McLaren
|8
|George Russell
|Mercedes
|9
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|11
|Nico Hülkenberg
|Audi
|12
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|13
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|14
|Esteban Ocon
|Haas
|15
|Lance Stroll
|Aston Martin
|16
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|17
|Alex Albon
|Williams
|18
|Carlos Sainz
|Williams
|19
|Sergio Perez
|Cadillac
|Abandon
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|Abandon
|Franco Colapinto
|Alpine
|Abandon
|Oliver Bearman
|Haas