Kimi Antonelli pleacă din pole position în Marele Premiu al SUA. Italianul poate deveni cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1

Kimi Antonelli va pleca din pole position în Marele Premiu al Statelor Unite, după calificările desfășurate sâmbătă. Pilotul Mercedes ar putea deveni duminică cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1, scrie Reuters.

Max Verstappen, pilotul Red Bull, va ocupa locul al doilea pe grila de start, în timp ce coechipierul său, Isack Hadjar, s-a clasat al treilea în calificări.

Charles Leclerc, de la Ferrari, va pleca de pe poziția a patra.

Antonelli, în vârstă de 20 de ani, are oportunitatea de a stabili un nou record în Formula 1, dacă va reuși să câștige titlul mondial.