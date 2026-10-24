Prima pagină » Sport » Kimi Antonelli pleacă din pole position în Marele Premiu al SUA. Italianul poate deveni cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1

Kimi Antonelli pleacă din pole position în Marele Premiu al SUA. Italianul poate deveni cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1

Kimi Antonelli, pilotul Mercedes în vârstă de 20 de ani, va pleca din pole position în Marele Premiu al Statelor Unite, de duminică. Italianul are șansa de a deveni cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1.
Kimi Antonelli pleacă din pole position în Marele Premiu al SUA. Italianul poate deveni cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
25 oct. 2026, 01:54, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Kimi Antonelli va pleca din pole position în Marele Premiu al Statelor Unite, după calificările desfășurate sâmbătă. Pilotul Mercedes ar putea deveni duminică cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1, scrie Reuters.

Max Verstappen, pilotul Red Bull, va ocupa locul al doilea pe grila de start, în timp ce coechipierul său, Isack Hadjar, s-a clasat al treilea în calificări.

Charles Leclerc, de la Ferrari, va pleca de pe poziția a patra.

Antonelli, în vârstă de 20 de ani, are oportunitatea de a stabili un nou record în Formula 1, dacă va reuși să câștige titlul mondial.

Recomandarea video

SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
G4Media
Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei, a murit la vârsta de 91 de ani
GSP.ro
Jumătate din Europa, în stradă. Violențe în Franța și Albania. Gaze lacrimogene și tunuri cu apă la Paris, unde au manifestat 110.000 de oameni. Incendieri la Marsilia și Lyon. Proteste și în Grecia, Belgia, Portugalia și Spania
Gandul
Orgii cu profesoare și militari pensionari filmate în locuri publice!? Scandalul care a zguduit lumea uniformelor, pe masa judecătorilor
Cancan
GALERIE FOTO. HOT! Anna, actrița care face ravagii
Prosport
Cum a depins soarta a 70% din site-urile lumii de un singur programator. Detaliile din spatele alertei globale „php2shell”
Libertatea
Ce aparat din bucătărie consumă cel mai mult curent? Frigiderul nu este singurul care îți poate crește factura
CSID
Mașina Zilei: Este Volkswagen Arteon din 2022 doar un Passat mai stilat? Ce trebuie verificat înainte de achiziție
Promotor