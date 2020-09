După o aşteptare de 30 de ani, FC Liverpool a obţinut un nou titlu în Anglia, după ce Manchester City a pierdut cu 2-1 la Chelsea şi i-a făcut pe cormorani, matematic, campioni.

Echipa lui Jurgen Klopp avea nevoie de încă o victorie pentru a-şi asigura victoria, iar înfrângerea lui City le-a adus exact diferenţa de puncte de care aveau nevoie pentru a fi siguri că nu mai pot fi depăşiţi de nimeni în sezonul acesta.

Este cel de-al 19-lea titlu din istoria clubului din Liverpool şi primul după o pauză de 30 de ani, scrie BBC Sport.

Tell the world…



We are Liverpool, champions of England. pic.twitter.com/altgWn1Wda