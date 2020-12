Lucy Bronze şi Robert Lewandowski, aleşi pentru prima dată jucătorii anului de către FIFA

Ceremonia The Best FIFA Football Awards 2020 s-a desfăşurat joi seara sub forma unui eveniment virtual la sediul central al FIFA din Zürich.

Lucy Bronze şi Robert Lewandowski au fost aleşi jucătorii anului 2020, la fotbal feminin şi masculin.

Robert Lewandowski, atacantul naţionalei Poloniei şi al lui Bayern München, a fost desemnat pentru prima dată în carieră cel mai bun fotbalist în viziunea FIFA. În aceaşi situaţie se află şi Lucy Bronze de la Manchester City WFC, care este la primul titlu de cea mai bună jucătoare din fotbalul feminin.

Actuala antrenoare a echipei naţionale feminine olandeze, Sarina Wiegman, a fost numită cea mai bună antrenoare FIFA pentru a doua oară în carieră, după succesul din 2017.

În fotbalul masculin, Jürgen Klopp a câştigat premiul pentru cel mai bun antrenor FIFA pentru al doilea an consecutiv, după ce a condus Liverpool FC la titlul de campioană în Premier League, pentru prima dată după 30 de ani.

Klopp a fost declarat câştigător la concurenţă strânsă cu Hans-Dieter Flick (FC Bayern München), votul decisiv fiind al antrenorilor de loturi naţionale.

Germanul Manuel Neuer, titular al naţionalei Germaniei şi al lui FC Bayern München, a fost ales cel mai bun portar FIFA, la masculin, în timp ce Sarah Bouhaddi, componentă a naţionalei Franţei şi a echipei franceze Olympique Lyonnais, şi-a încoronat uimitoarea carieră cu premiul pentru cel mai bun portar FIFA din fotbalul feminin.