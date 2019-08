Marius Copil şi Nick Kyrgios vor face pereche în proba de dublu de la US Open

Marius Copil (28 de ani, 85 ATP) şi Nick Kyrgios (24 de ani, 27 ATP) vor face pereche în proba de dublu a ultimului turneu de Mare Şlem al anului, US Open, care se va desfăşura în perioada 26 august-8 septembrie.

Informaţia a fost oferită de jurnalistul Michal Samulski, care a publicat lista jucătorilor are vor participa în proba de dublu de la US Open. De asemenea, la turneul nord-american vor lua startul şi Horia Tecău şi Jean-Julien Rojer, văzuţi drepţ unii dintre favoriţii la câştigarea US Open.

Copil şi Kyrgios nu au mai făcut pereche până în prezent, însă evoluează constant în probele de dublu. Cea mai bună performanţă a românului din acest an este accederea în semifinalele turneului de la Ilkley, când a ajuns până în semifinale, alături de Ugo Humbert. De asemenea, Marius Copil a mai evoluat alături de jucători importanţi din circuitul de simplu, precum Stefanos Tsitsipas sau Fernando Verdasco.

Nick Kyrgios a evoluat ultima oară la dublu în circuitul de la Washington, când l-a avut partener pe Stefanos Tsitsipas. Cei doi au fost eliminaţi încă din primul tur de liderii mondiali Juan Sebastian Cabal şi Robert Farah.

Tenismenul din Australia se află în centrul unui nou scandal. Joi, Kyrgios a fost eliminat de Karen Khachanov, de la Cincinnati, scor 7-6 (3), 6-7 (4), 2-6, şi a fost amendat cu 113.000 de dolari, în urma mai multor reguli încălcate. Nick Kyrgios l-a jignit de mai multe ori pe arbitru, a distrus două rachete şi a mers la toaletă fără să aibă aprobare. Având în vedere multiplele sale antecedente, australianul riscă chiar o suspendare din partea ATP.

