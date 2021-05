Marius Şumudică este noul antrenor al lui FCSB

George Becali, patronul echipei de fotbal FCSB, a anunţat miercuri seara că noul antrenor al echipei bucureştene este Marius Şumudică.

„Toni Petrea nu a mai vrut să stea, ieri (marţi, n.r.), i-am dat timp să se răzgândească. Azi mi-a spus că nu se răzgândeşte. Am luat legătura cu Şumudică, am rezolvat, am bătut palma, deci Şumudică va fi antrenor, începând de peste 2 săptămâni, când va începe pregătirea.”, a spus patronul FCSB la Digi Sport, în pauza meciului dintre echipa sa şi Universitatea Craiova.

Anunţul lui George Becali vine la doar câteva zeci de minute după momentul în care Marius Şumudică a anunţat că a primit o oferă pentru a fi antrenor la FCSB.

Marius Şumudică este liber de contract din martie, când s-a despărţit de Rizespor.