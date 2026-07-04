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Maroc este prima echipă calificată în sferturile Cupei Mondiale de fotbal

Maroc este prima echipă care se califică în sferturile Cupei Mondiale de fotbal. Africanii au trecut de Canada, una dintre gazdele competiției. Partida de sâmbătă s-a disputat la Houston, SUA.
Maroc este prima echipă calificată în sferturile Cupei Mondiale de fotbal
sursa foto: X
Petru Mazilu
04 iul. 2026, 22:07, Sport
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Partida Maroc-Canada s-a încheiat cu victoria africanilor, scor 3-0. Mijlocașul  Azzedine Ounahi a deschis scorul în minutul 50 la primul șut pe poartă al echipei sale. Tot el a mărit avantajul în minutul 82 la capătul unui contraatac, iar Soufiane Rahimi a stabilit scorul final în minutul 98.

Naționala nord-africană devine astfel prima echipă care se califică în sferturile Cupei Mondiale organizată în comun de SUA, Canada și Mexic.

Maroc va întâlni în sferturi Franța sau Paraguay

Marocanii vor întâlni în sferturi învingătoarea din partida Paraguay-Franța. Meciul va începe în noaptea de sâmbătă spre duminică (la miezul nopții, ora României). Cele două echipe se vor confrunta pe stadionul Lincoln Financial Field din Philadelphia, SUA.

Maroc va întâlni învingătoarea dintre Paraguay și Franța în prima partidă din sferturile Cupei Mondiale. Partida se va disputa joia viitoare, la Foxborough (Boston), Massachusetts, SUA.

Celelalte meciuri din optimile competiției sunt Portugalia-Spania (3), SUA-Belgia (4), Norvegia-Brazilia (5), Mexic-Anglia (6), Argentina-Egipt (7) și Elveția-Columbia (8). Echipele învingătoare din partidele 3-4, 5-6 și 7-8 se vor întâlni în sferturi.

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