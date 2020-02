Maşină de goluri. Haaland a devenit primul jucător din istoria Ligii Campionilor care înscrie de 10 ori în primele 7 meciuri

Erling Haaland continuă să stabilească noi recorduri impresionante. Atacantul Borussiei Dortmund a devenit primul jucător din istorie care ajunge la 10 goluri după doar şapte jocuri.

Atacantul Borussiei Dortmund a înscris două goluri contra lui PSG, în manşa tur a optimilor de finală din Liga Campionilor, şi a devenit primul jucător din istorie care ajunge la 10 goluri după doar şapte jocuri.

În acest sezon de Liga Campionilor, norvegianul a înscris chiar mai multe goluri şi decât FC Barcelona. Haaland e primul jucător din istoria lui Dortmund care marchează la debutul în Bundesliga, în Cupa Germaniei şi în Liga Campionilor.

Puştiul născut în Leeds a rămas modest după victoria echipei sale contra celor de la PSG.

„Sunt mândru că am primit premiul de jucătorul meciului, dar simt că mai am multe de îmbunătăţit. Trebuie să joc mai bine la acest nivel, să muncesc din greu pentru a mă îmbunătăţi. Rezultatul e unul periculos. PSG are o echipă periculoasă şi se poate califica după retur”, a spus Erling Haaland.

Norvegianul a înscris 11 goluri în primele sale 450 de minute la Borussia Dortmund şi a fost desemnat jucătorul lunii ianuarie în Bundesliga, deşi a evoluat mai puţin de o oră.

