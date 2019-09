Meci de coşmar pentru Venus Williams: Americanca a fost eliminată de la Beijing, după ce a ratat două mingi de meci - VIDEO

Cele două jucătoare şi-am împărţit primele două seturi, ambele câştigate cu 6-3, iar lupta cea mare s-a dat în actul decisiv, când Williams şi Bencic au fost la un pas de câştigarea jocului.

La scorul de 5-4 în decisiv, Venus Williams a avut două mingi de meci, însă elveţianca a revenit extraordinar, adjudecându-şi următoarele trei game-uri şi câştigând partida. La rândul său, americanca a salvat două mingi de meci în ultimul game, însă adversara sa a încheiat partida, fructificând a treia astfel de ocazie.

🎉Three set win! @BelindaBencic tirelessly fought her way to victory against Venus Williams, 3-6, 6-3, 6-5#ChinaOpen pic.twitter.com/H6vvfSzLDn